Украинскую каноистку на Играх заставили закрасить часть фразы на лодке

На летних Олимпийских играх — 2024 украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить часть фразы «I am Ukrainian» на лодке. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на компанию-партнера спортсменки BGV.

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По информации источника, Международная федерация каноэ решила, что в данной надписи присутствуют «признаки пропаганды».

«Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. К примеру, мы не можем написать «Stop War». Они считают это пропагандой. Но надпись «I am Ukrainian» — это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно», — заявила сама Рыбачок.

Рыбачок участвовала в летних Олимпийских играх 2020 года и завоевала серебряную медаль в гребле на байдарке-двойке на 500 метров. Свою первую международную медаль среди взрослых она завоевала на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2019 года.

6 августа Людмила Лузан и Рыбачок автоматически прошли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.