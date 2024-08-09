Российские спортсмены завоевали лишь одну медаль на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 9 августа, российский каноист Захар Петров занял четвёртое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Это последнее соревнование на Играх в Париже, в котором участвовал представитель России.

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Таким образом, российские спортсмены завоевали одну медаль на летних Олимпийских играх — 2024. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами в парном разряде.

15 спортсменов из России приняли участие в соревнованиях по пяти видам спорта (теннис, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, прыжки на батуте и плавание). Допуск от МОК получили больше россиян, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.