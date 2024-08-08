Китайцы «порвали» американцев на Олимпиаде: как это было

Сборная Китая по плаванью на Олимпиаде - 2024 сумела вырвать победу у американцев в дисциплине, где представители США не знали поражений с 1960 года. Разгрому не помешал даже допинговый скандал. Что произошло в Париже, разбирался «Царьград».

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Ранее американские СМИ сообщили, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. В WADA пояснили, что Китайское антидопинговое агентство своевременно представило данные о результатах тестов и китайские специалисты заметили в отчете, что вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно, после употребления в отеле испорченных продуктов питания. В итоге WADA приняло решение не наказывать пловцов за нарушение правил, так как эксперты не смогли опровергнуть эту информацию.

Эта история вновь оказалась на повестке дня перед Олимпиадой в Париже, когда американское антидопинговое агентство USADA обвинило коллег в саботаже, заметив, что WADA ставит под сомнение принципы антидопингового движения.

«Если отбросить их риторику, факты останутся следующими: WADA не смогло временно отстранить спортсменов, аннулировать их результаты и публично раскрыть положительные пробы. Это вопиющие провалы», - заявил генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Однако китайские спортсмены были допущены к Играм в Париже, несмотря на скандал. Их выступление в комбинированной эстафете 4 по 100 метров американские болельщики встретили свистом и криками. Однако это не помешало пловцам из Китая выиграть дисциплину, где с момента включения ее в олимпийскую программу в 1960 году всегда доминировали американцы.

Изначально все шло к тому, что пловцы из США возьмут золото, пока в воде не появился «китайский человек-амфибия» Пань Чжаньлэ. Он принял эстафету на третьей позиции с отставанием в примерно 0,7 секунды от французских и американских пловцов.

И случилось немыслимое — спортсмен совершил фантастический рывок и стал первым в мире человеком, который доплыл из 46 секунд и «между делом унизил все американское плавание», отмечает российское издание.

«Такого не было, наверное, со времен Джонни Вайсмюллера (американский спортсмен, на счету которого пять побед на Олимпиадах. – Прим. ред.). Это что-то невероятное. Для меня это за гранью понимания абсолютно», - заявил двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.

При этом, несмотря на то, что в китайской команде присутствовали два китайских пловца из «расстрельного списка USADA» Пань Чжаньлэ никак не был замешан в допинговом скандале.