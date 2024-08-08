В художественной гимнастике на Олимпиаде экс-россиянки претендуют на золото

В Париже выступит пять наших бывших соотечественниц.

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На Олимпиаде в Париже стартовали соревнования по художественной гимнастике. Впервые за долгие годы на турнире не выступит лидер – сборная России. Несмотря на отсутствие наших девочек, в Париже будет немало бывших российских гимнасток. Кто же они?

Дарья Варфоломеев (Германия)

Безусловно, главная звезда Олимпиады в Париже – Варфоломеев. Дарья родилась в Барнауле, но особых успехов в России не достигла. В 2019 году она сменила спортивное гражданство на немецкое, так как её дедушка родом из Германии.

Момент выхода Варфоломеев на взрослый уровень совпал с отстранением российских гимнасток. В итоге Дарья быстро стала лидером мировой гимнастики, выиграв титулы на ЧЕ и ЧМ. На чемпионате мира — 2023 экс-россиянка вообще произвела фурор: она взяла пять золотых медалей и повторила рекорд Евгении Канаевой.

Именно 17-летняя Дарья расценивается главной претенденткой на золото Игр в Париже.

Екатерина Веденеева (Словения)

В отличие от Варфоломеев, Веденеева успела выступить за сборную России. Родившаяся в Иркутске спортсменка в составе национальной команды участвовала в Универсиаде-2015. Но, не выдержав конкуренции, в 2018 году Екатерина сменила спортивное гражданство на словенское.

Уже в солидном для гимнастики возрасте Веденеева взяла бронзу на ЧМ-2022 и ЧМ-2023 в упражнениях с лентой. Именно этот вид – единственный шанс 29-летней Екатерины зацепиться за медали Олимпиады. В других дисциплинах вероятность оказаться на подиуме крайне невысокая.

Вера Туголукова (Кипр)

Юная гимнастка считалась крайне перспективной в России. Вера побеждала на внутренних и международных турнирах. Но в 2022 году её родители из-за работы переехали на Кипр, что вынудило Туголукову сменить спортивное гражданство.

На свою первую Олимпиаду 15-летняя экс-россиянка попала со скандалом. На чемпионате Европы Вера получила последнюю континентальную квоту, что не понравилось Польской федерации гимнастики, ведь их гимнастка Лилиана Левински осталась не у дел. Поляки были уверены, что главный судья ЧЕ Евангелия Трикомити, владеющая клубом, где тренируется Туголукова, помогла своей воспитаннице получить более высокие баллы. Федерация даже направила иск в CAS, но его отклонили.

Шансов на медали у юной Веры практически нет, но это не мешает поболеть за неё.

Полина Березина (Испания)

Гимнастка родилась в Москве, правда, гимнастикой начала заниматься в Испании. Дело в том, что до восьми лет из-за работы родителей Полина жила сразу на две страны.

Березина – главная звезда сборной Испании. Она пять раз становилась чемпионкой страны в многоборье. Правда, на международных стартах у неё не особо получалось. Единственная медаль 26-летней гимнастки – бронза в командном многоборье на ЧМ-2022. Шансов на попадание на пьедестал в Париже тоже практически нет.

Лидия Яковлева (Австралия)

Яковлева родилась в Петрозаводске и пошла в секцию гимнастики в родном городе. В семилетнем возрасте вместе с родителями она переехала в Австралию. Там Лидия продолжила заниматься любимым делом под руководством своей мамы.

Яковлева достигла определённых успехов: она представляла Австралию на чемпионате мира и на Олимпиаде-2020. Правда, результаты в основном были во втором десятке. В 2022 году экс-россиянка встала в группу. Вместе со сборной Австралии Лидия тогда взяла серебро на Играх Содружества.

На Играх в Париже Яковлева также выступит в групповых упражнениях. До медалей команда вряд ли доберётся, но Лидия установит уникальное достижение. Она станет первой гимнасткой в истории Австралии, которая участвовала и в личных, и в командных соревнованиях на Олимпиаде.

Бонус: Дарья Атаманов (Израиль)

Пожалуй, Дарья – наименее «русская» из всех гимнасток. Атаманов родилась в Израиле в семье выходцев из России. Её родители ещё в молодости перебрались из нашей страны в Израиль, создав там семью. На ЧЕ-2022 Дарья взяла золото в личном многоборье и три серебра в отдельных упражнениях. Следующий сезон у Атаманов получился скомканным из-за травмы. Тем не менее на ЧМ-2023 ей удалось ухватить бронзу в многоборье.

На Олимпиаде у Атаманов неплохие шансы на медали, но взять их будет очень непросто.