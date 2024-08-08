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Российская спортсменка рассказала об отношениях с украинцами на Олимпиаде

Российские и украинские спортсмены стараются не разговаривать друг с другом на Олимпиаде в Париже, чтобы не провоцировать конфликты, рассказала каноистка Олеся Ромасенко. По ее словам, которые передает Sport24, они все время пересекаются на Играх.

Российская спортсменка рассказала об отношениях с украинцами на Олимпиаде
© globallookpress.com
Стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. <...> Никто друг друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликт, — рассказывает она.

Главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев ранее сообщил, что Рыбачок на Олимпийских играх в Париже заставили закрыть часть надписи I am Ukrainian на лодке. В Международной федерации каноэ эту надпись сочли пропагандой.

Волонтер из России Алина Кравчук рассказала, что с ней на Олимпийских играх в Париже общаются дружелюбно. По словам девушки, для российских граждан на турнире не было никаких ограничений. Вместе с ней на одной площадке работают волонтеры из Бразилии, Германии, Италии, Испании, Португалии, США и Франции.

Член сборной Франции по волейболу и игрок санкт-петербургского «Зенита» Евгений Гребенников пошутил по поводу отсутствия российской команды на Олимпиаде в Париже, заявив, что очень рад этому. Он отметил, что его сборной это предоставило больше шансов на победу. В целом же в разговоре с журналистами он выразил сожаление, что российских спортсменов нет на Играх.

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