Российская спортсменка рассказала об отношениях с украинцами на Олимпиаде

Российские и украинские спортсмены стараются не разговаривать друг с другом на Олимпиаде в Париже, чтобы не провоцировать конфликты, рассказала каноистка Олеся Ромасенко. По ее словам, которые передает Sport24, они все время пересекаются на Играх.

Стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. <...> Никто друг друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликт, — рассказывает она.

Главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев ранее сообщил, что Рыбачок на Олимпийских играх в Париже заставили закрыть часть надписи I am Ukrainian на лодке. В Международной федерации каноэ эту надпись сочли пропагандой.

Волонтер из России Алина Кравчук рассказала, что с ней на Олимпийских играх в Париже общаются дружелюбно. По словам девушки, для российских граждан на турнире не было никаких ограничений. Вместе с ней на одной площадке работают волонтеры из Бразилии, Германии, Италии, Испании, Португалии, США и Франции.

Член сборной Франции по волейболу и игрок санкт-петербургского «Зенита» Евгений Гребенников пошутил по поводу отсутствия российской команды на Олимпиаде в Париже, заявив, что очень рад этому. Он отметил, что его сборной это предоставило больше шансов на победу. В целом же в разговоре с журналистами он выразил сожаление, что российских спортсменов нет на Играх.