Чемпионка Олимпиады-2024 призналась, что пила воду из Сены

Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал, специализирующаяся на плавании в открытой воде, после победного заплыва в финале на 10 км на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) призналась, что выпила воду из Сены во время заплыва.

Стоит отметить, что в Париже Шарон завоевала уже второе золото в карьере на дистанции 10 км. Дебютного она добилась на Играх-2016.

«Я хотела пить, мне нужно было освежиться. Поэтому я подумала: «Выпью из Сены». Мне всё равно, она была холодной, поэтому была приятна для меня. Я ничего не почувствовала. В других локациях вы бы почувствовали вкус рыбы или морской воды, эта вода была в порядке. У меня уже было два рвотных позыва сегодня утром перед гонкой. Но из-за стресса, а не из-за воды, так что если меня вырвет сегодня, то я не вижу в этом проблемы», — приводит слова ван Раувендал CNN.

Стоит отметить, что до старта соревнований ван Раувендал шутила, что после купания в Сене пловцы превратятся в Голлума, персонажа книг и фильмов «Властелин колец».