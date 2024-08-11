Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024

В Париже завершился предпоследний день Олимпийских игр 2024 года, сборная Китая вышла в лидеры медального зачета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Всего было разыграно 47 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали шесть золотых медалей. Победы одержали тяжелоатлет Лю Хуаньхуа в весовой категории до 102 килограммов, Цао Юань, победивший в прыжках в воду с 10-метровой вышки, женская команда по настольному теннису, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье, дуэт синхронисток Ван Люи / Ван Цяньи и Ли Цянь, выступающая в боксе в весе до 75 килограммов.

Теперь в активе китайцев 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На втором месте идут американцы (38, 42, 42). Тройку сильнейших сборных замыкает Австралия (18, 18, 14).

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.