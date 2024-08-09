Церемония закрытия ОИ-2024: когда пройдет, во сколько начало

В понедельник, 11 августа, в Париже (Франция) состоится церемония закрытия Олимпиады-2024. Мероприятие пройдёт на стадионе «Стард де Франс», который будет преобразован в концертный зал.

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Посмотреть церемонию закрытия можно на официальном сайте Олимпиады. Мероприятие начнётся в 20:00 мск.

Церемония должна состоять из нескольких важных этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача флага следующим хозяевам летних Олимпийских игр (Лос-Анджелес, США).

По данным издания Le Parisien, на шоу выступят две французские группы, Phoenix и AIR. Среди звезд, которые могут появиться на церемонии, называют Снупа Догга и Тейлор Свифт, а также предполагают участие режиссера фильма «Барби» Грета Гервига, а также Мишель Йео, Райана Гослинга и Евы Мендес и Леонардо Ди Каприо.