Губерниев прокомментировал слова главы ВФГБК про каноистку Ромасенко

Губерниев о словах Архипова про каноистку Ромасенко: «Евгений Юрьевич сказал это на эмоциях, он близко к сердцу принимает поражения»
Губерниев объяснил слова Евгения Архипова про каноистку Ромасенко сильными эмоциями.
Ранее глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) назвал Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой.
На Олимпийских играх в Париже Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.
«Думаю, что Евгений Юрьевич сказал это сильно на эмоциях, потому что он близко к сердцу принимает поражения. Думаю, он остынет и через некоторое время поделится иным комментарием. Я давно знаю Архипова, мы с ним дружим, так что объясню его слова эмоциями. Поговорю с ним и на эту тему в том числе. Евгений Юрьевич приносит огромную пользу нашей гребле, с моей точки зрения», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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Губерниев о словах Архипова про каноистку Ромасенко: «Евгений Юрьевич сказал это на эмоциях, он близко к сердцу принимает поражения»
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