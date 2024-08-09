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Губерниев о словах Архипова про каноистку Ромасенко: «Евгений Юрьевич сказал это на эмоциях, он близко к сердцу принимает поражения»

Губерниев объяснил слова Евгения Архипова про каноистку Ромасенко сильными эмоциями.

Губерниев прокомментировал слова главы ВФГБК про каноистку Ромасенко
© Sports.ru

Ранее глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) назвал Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой.

На Олимпийских играх в Париже Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

«Думаю, что Евгений Юрьевич сказал это сильно на эмоциях, потому что он близко к сердцу принимает поражения. Думаю, он остынет и через некоторое время поделится иным комментарием. Я давно знаю Архипова, мы с ним дружим, так что объясню его слова эмоциями. Поговорю с ним и на эту тему в том числе. Евгений Юрьевич приносит огромную пользу нашей гребле, с моей точки зрения», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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