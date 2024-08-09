Спортсменка оспорила в CAS недопуск до финала ОИ из-за перевеса

Индийская спортсменка Винеш Пхогат подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отстранить ее от участия в финале олимпийского турнира по борьбе из-за перевеса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Первоначально заявитель добивался от специального подразделения CAS отмены оспариваемого решения, назначения повторного взвешивания и признания ее подходящей для участия в финале. Однако она не просила о срочном временном взвешивании. Процедура специального судебного заседания CAS является быстрой, но было невозможно вынести решение по существу дела в течение часа, учитывая, что сначала необходимо было заслушать ответчика - Объединенный мир борьбы. Однако процедура продолжается, и заявительница подтвердила, что она добивается отмены оспариваемого решения и просит о награждении ее серебряной медалью", - говорится в сообщении.

В CAS отметили, что арбитр проведет слушания с обеими сторонами позднее в пятницу, а вердикт суда будет вынесен до завершения Олимпийских игр.

7 августа Пхогат отстранили от участия в финале весовой категории до 50 кг из-за перевеса в 100 г. За ночь до финала Пхогат бегала, прыгала со скакалкой и ездила на велосипеде, чтобы согнать вес. Позднее спортсменка была доставлена в медицинский центр Олимпийской деревни в Париже, поскольку почувствовала головокружение из-за обезвоживания.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.