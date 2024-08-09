Позорная Олимпиада: как Игры в Париже стали самыми скандальными

Уже на этой неделе Олимпийские игры в Париже завершатся. Соревнования сопровождались множеством скандалов и вопиющих ситуаций. Life.ru пересказал главные позорные моменты ОИ-2024.

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Бойкот церемонии закрытия Олимпиады от Румынии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в своих соцсетях заявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады. Причиной стала ситуация с соревнованиями по спортивной гимнастике в вольных упражнениях — там у румынской спортсменки Аны Бэрбосу украли бронзовую медаль.

В финале вольных упражнений победила Андраде из Бразилии, серебро досталось американке Симоне Байлз. На бронзу претендовали сразу три атлетки: румынки Ана Бэрбосу и Сабрина Воиня, а также американка Джордан Чайлз. В результате Вонию оштрафовали на 0,1 балла из-за заступа, и она стала пятой. Третье место досталось Бэрбосу, и когда она уже принимала поздравления с флагом в руках, сборная США подала апелляцию, которую судьи неожиданно удовлетворили.

«Лишение медали, завоеванной честным упорным трудом, на основании апелляции, которую не понимают ни тренеры, ни ведущие специалисты, абсолютно неприемлемо! То, что телезрители по всему миру были, как и мы, румыны, искренне потрясены этой ужасной сценой, говорит о том, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так», — прокомментировал эту ситуацию Чолаку.

Премьер заявил, что не будет посещать церемонию, подчеркнув, что судьи обошлись с румынскими спортсменками «бесчестным образом».

Новый допинг-скандал

Олимпийский комитет Греции выгнал из Олимпийской деревни прыгунью с шестом Элени-Клаудию Полак из-за положительной допинг-пробы. Спортсменка утверждает, что не принимала запрещенные препараты, а в кровь они попали через мясо, которое ей приходится есть из-за низкого уровня гемоглобина.

Отметим, что это не первый случай проблем с допингом на ОИ-2024. Ранее на нем попались иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен, афганский борец Мохаммад Самим Файзад, боксерша Синтия Темитайо Огунсемилоре из Нигерии и волейболистка Лисвел Ева Мехиа из Доминиканы. Всех их отстранили от ОИ-2024 года.

Вместе с тем случился и один исключительный случай. Каноистка из Польши Дороти Боровски смогла продолжить участие несмотря на положительный допинг-тест. Ей удалось доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм из-за лечения ожогов у собаки.

Кишечная палочка в Сене

Французские власти хотели провести соревнования по триатлону в Сене, потратив на очистку признанной непригодной для купания реки миллиарды евро. Однако избавиться от кишечной палочки так и не удалось. Несколько раз соревнования переносили, а когда их все же провели, несколько человек заболели.

В результате сборная Бельгии отказалась от участия в смешанной эстафете, поскольку спортсменка Клэр Мишель отравилась накануне после заплыва в Сене. Бельгийская федерация триатлона выразила надежду, что организаторы Игр извлекут уроки для будущих соревнований.

Сон под лавочкой вместо номеров с кондиционером

Олимпийские игры проходят в экстремальную жару, которая охватила всю Европу. Однако организаторы решили не устанавливать кондиционеры, чтобы не загрязнять окружающую среду. Проблему спортсменам пришлось решать самостоятельно. Например, американцы на фоне этого привезли их с собой, а некоторым пришлось обходиться без них и искать другие способы охладиться.

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Так, итальянский пловец Томас Чеккон, который стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине, устал от жары и не придумал ничего лучше, чем уснуть под лавкой прямо на улице. Его фото, сделанное гребцом из команды Саудовской Аравии, вмиг стало вирусным.

Самая сексуальная пловчиха уехала из Парижа

Пловчиху Луану Алонсо из сборной Парагвая выгнали из сборной из-за того, что она ночевала за пределами Олимпийской деревни. СМИ уточняют, что девушка вела себя неподобающим образом и портила атмосферу в команде. Алонсо обиделась на такое решение руководства. В соцсетях она заявила, что завершает карьеру. Для девушки эти Игры были вторыми, однако заработать медаль ей так и не удалось.

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Фанат, который чуть не сорвал забег

Одним из наиболее зрелищных моментов Игр стал финальный забег мужчин на 100 метров. Судьбу первого метра определяли по фотофинишу: лучших спринтеров планеты разделяли тысячные доли секунды. В результате «золото» забрал американский бегун Ноа Лайлс.

Однако соревнования легкоатлетов могли сорваться. Оказалось, что начало забега задержали из-за фаната, который в майке с надписью «Свободу Палестине» попытался выбежать на дорожку, когда спортсмены уже были на старте. Сотрудники задержали болельщика — им оказался 24-летний австралиец.

Кафельникова лишили флага

Во время телевизионных трансляций Олимпиады зрителям регулярно показывают рекорды разных спортсменов на прошлых соревнованиях. Упоминались и российские атлеты, которых показывали с триколором. Однако во время теннисных соревнований случился казус: канал Eurosport показал картинку со всеми победителями олимпийского турнира до 2000 года. В 2000 году в Сиднее золото завоевал Евгений Кафельников. Организаторы по какой-то причине представили его с нейтральным флагом.

Тогда теннисист выступал с флагом и гимном РФ, поскольку никаких санкций к российским атлетам не применялось. Это решение возмутило болельщиков и самого Кафельникова, который репостнул публикацию возмущенного фаната.