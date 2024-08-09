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Тарасова о россиянах на Олимпиаде: «Если люди поехали на Олимпиаду, то я была уверена, что они поехали за первыми местами. А ехать за участием — не понимаю»

Татьяна Тарасова подвела итог выступления россиян на Олимпиаде в Париже.

Тарасова подвела итог выступления россиян на Олимпиаде в Париже
© РИА Новости

В Играх-2024 приняли участие 15 российских спортсменов, они выступали в индивидуальном нейтральном статусе. Серебро в парном теннисном турнире завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

«Выскажу свою точку зрения: если люди поехали на Олимпиаду, то я была уверена, что они поехали за первыми местами. В крайнем случае за вторыми или третьими. Тогда это бы имело смысл. А ехать за участием — не понимаю. Страна приняла другое решение. Если они поехали, то думаю, что они должны быть уверены в своем результате. А просто за участием не нужно ехать», — сказала Тарасова.
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