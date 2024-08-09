Американский спортсмен раскритиковал качество медалей на ОИ-2024

Скейтбордист из США Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что Хьюстон выиграл бронзовую медаль по уличному скейтбордингу, после чего выразил недовольство качеством награды в своих социальных сетях. По его словам, медаль лишь сначала выглядела великолепно, но потом оказалось, что она «не так хороша».

«Эти медали выглядят великолепно, когда они совершенно новые, но после того, как я надел их и немного вспотел или позволил друзьям поносить на выходных, они явно не так хороши, как мы могли предположить», — заявил он.

Как уточнил спортсмен, лицевая часть медали уже стала отслаиваться. Он призвал организаторов соревнований улучшить качество наград в будущем.

Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Париже стали самыми посещаемыми в истории.