Бывшая российская гимнастка выиграла золото Олимпийских игр

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев принесла Германии золото Олимпийских игр-2024 в художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В индивидуальном многоборье 17-летняя экс-россиянка Варфоломеев набрала 142,850 балла. Серебро завоевала болгарка Боряна Калейн (140,600), бронзовым призером стала итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.