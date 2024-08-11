Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в прыжках с шестом Сергей Бубка вручил медаль ОИ-2024 бывшей россиянке и подвергся критике. Об этом сообщает украинское издание Xsport.

© Lenta.ru

Бубка в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) наградил олимпийским золотом представляющую Германию гимнастку Дарью Варфоломеев. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в соцсети Барнаула.

Xsport запросил у МОК комментарий по данной ситуации.

«Бубка выполнил свой долг члена МОК и вручил медали соревнований по художественной гимнастике в многоборье. После вручения золотой медали спортсмену, представляющему Германию, он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем», — ответили в МОК.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.