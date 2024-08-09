Харри Лаврейсен стал двукратным олимпийским чемпионом по велотреку

Велосипедист из Нидерландов Харри Лаврейсен выиграл золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Спортсмен победил в спринте, оказавшись сильнее Мэттью Ричардсона из Австралии в финальном заезде.

Стоит отметить, что это второе золото Олимпиады Лаврейсена в карьере.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.