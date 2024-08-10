Афганскую спортсменку дисквалифицировали на ОИ из-за политического лозунга

Представляющая сборную беженцев афганская спортсменка Манижа Талаш была дисквалифицирована в ходе соревнований по брейкингу на Олимпиаде в Париже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протокол турнира.

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Причиной для дисквалификации стал тот факт, что во время квалификационного противостояния с представительницей Нидерландов Индией Сарджо Талаш показала плащ надписью Free Afghan Women («Освободите афганских женщин»). Международный олимпийский комитет счет подобное высказывание политическим и дисквалифицировал Талаш.

При этом сама спортсменка проиграла противостояние Сарджо, поэтому дисквалификация ни на что не повлияла.

7 августа украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить часть фразы «I am Ukrainian» на лодке. По информации СМИ, Международная федерация каноэ решила, что в данной надписи присутствуют «признаки пропаганды». На каноэ от фразы «I am Ukrainian» с помощью наклеек оставили «Ukraini».