Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа.

«Ребята, Олимпиада завершается! Скоро церемония закрытия! Ее по традиции никто у нас смотреть не будет! Но можно уже сейчас начинать рассказывать, как она иных бесит…Что время терять? Такую личную неприязнь испытывают иные к закрытию, что кушать не могут…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале. «Но умные люди, всецело преданные спорту российскому, все понимают! Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса! Невероятные эмоции дарит нам спорт! Спорт мировой, куда мы обязательно вернемся! И огромное спасибо нашей небольшой, но гордой команде спортсменов в Париже! Каждый старался как мог! Спасибо, спортсмены! Вы молодцы!» – позже добавил Губерниев.

На Олимпиаде в столице Франции выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер – серебро в парном разряде.