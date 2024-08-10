На Олимпиаде в Париже произошел новый конфуз

Организаторы Олимпийских игр в Париже перепутали Таджикистан и Таиланд, передает «Спорт-Экспресс». Боксер из Таджикистана Давлат Болтаев завоевал бронзовую медаль, однако во время церемонии награждения увидел не родной триколор, а флаг тропической страны.

Церемония была приурочена к чествованию призеров турнира по боксу в весовой категории до 92 килограммов. Серебро в турнире взял атлет из Азербайджана Лорен Альфонсо, а первое место занял боксер из Узбекистана Лазизбек Муллажонов.

Ранее боксерша Ян Лю после поражения от алжирской спортсменки Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже заявила, что рада за нее. По словам китаянки, она собирается учиться у своей соперницы.

Хелиф победила Ян Лю и завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Ранее вокруг ближневосточной спортсменки разгорелся гендерный скандал. В прошлом году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY.

Также около 15 канадских спортсменов пострадали от болезней желудочно-кишечного тракта во время Олимпийских игр в Париже, сообщила канадская легкоатлетка Зои Шерар. По данным Канадской ассоциации легкой атлетики, перед участием в квалификационном забеге на 400 метров болезнь ЖКТ перенесла и сама Шерар.