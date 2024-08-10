Организаторы ОИ пообещали заменить все испортившиеся медали спортсменов

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество их изготовления. Об этом сообщило агентство AFP.

"Медали - самые желанные предметы Игр и самые ценные для спортсменов. Монетный двор Парижа будет систематически заменять поврежденные медали с идентичной гравировкой", - заявили в оргкомитете.

Там также сообщили агентству, что ознакомились с жалобой американского спортсмена Найджи Хьюстона на плохое состояние его бронзовой медали и сейчас обсуждают с Монетным двором Парижа и Национальным олимпийским комитетом США сложившуюся ситуацию, чтобы понять обстоятельства и причины повреждения награды.

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, занявший третье место в дисциплине "спринт", пожаловался в соцсетях на то, что завоеванная им бронзовая медаль спустя несколько дней после вручения "выглядит так, будто прошла войну". На опубликованных им снимках заметны покрывающие одну из сторон медали серые пятна, а также сколы и царапины на обратной стороне. По его словам, состояние медали значительно ухудшилось после того, как он немного походил с ней на шее сам, а затем дал ее поносить своим друзьям на выходных.