Стало известно о смерти легендарной олимпийской чемпионки

Чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки и неоднократная чемпионка СССР в метании копья, жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина ушла из жизни, сообщает городской комитет по физической культуре и спорту. Легендарной спортсменке было 93 года.

В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, Заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной, — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что Галина Зыбина была настоящим патриотом своей страны и Петербурга. В июне она передала Государственному музею спорта Северной столицы все свои спортивные награды и часть личных вещей. Сейчас в музее есть персональный стенд, открытый в честь Зыбиной.

Галина Зыбина родилась в Ленинграде в 1931 году в семье простых рабочих. Во время Великой Отечественной войны отец будущей легенды спорта ушел на фронт и погиб в 1944 году. Зыбина вместе с матерью и тремя братьями пережила всю блокаду Ленинграда. В 1943 году в возрасте 12 лет Галину Зыбину наградили медалью «За оборону Ленинграда», которую сама спортсменка считала главной в своей жизни.

После войны, в 1946 году Зыбина стала заниматься легкой атлетикой. Уже в 1952 году ее включили в сборную СССР и она отправилась на ОИ в Хельсинки, где взяла золото. На следующих Играх в Мельбурне в 1956 стала серебряным призером.

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