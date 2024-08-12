Болельщики разместили российско-сербский флаг во время финала по водному поло

В финальном матче олимпийского турнира по водному поло среди мужчин между сборными Сербии и Хорватии на трибунах был размещён российско-сербский флаг.

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Болельщики объединили флаг Сербии и России с изображением двуглавого орла посередине и разместили его на трибунах.

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Сборная Сербии обыграла хорватов со счётом 13:11 и завоевала золотые медали. Они победили на третьих Олимпийских играх подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.

Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.

Олимпийские игры в Париже завершились в воскресенье, 11 августа. На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.