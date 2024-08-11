Названо место сборной России в медальном зачете Игр с учетом наград экс-россиян

У «наших» — шесть золотых наград!

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На Олимпийских играх в Париже в копилку россиян, выступающих в нейтральном статусе, упала одна медаль – серебро, заработанное теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Гораздо больше наград выиграли наши соотечественники, сменившие в разное время спортивное гражданство. Всего их было более 60 человек, и почти четверть из них смогли добраться до пьедестала почёта.

Большинство наград экс-россияне завоевали в боевых искусствах: семь медалей принесли борцы вольного стиля, четыре – дзюдоисты, ещё одна медаль выиграна в греко-римской борьбе.

Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали.

В Париже экс-россияне творили историю. Например, золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом.

© Чемпионат.com

17 наград разного достоинства (шесть золотых – две серебряные – девять бронзовых) – результат экс-россиян на Олимпийских играх в Париже. Если подсчитать медали «наших» и добавить сюда серебро Андреевой и Шнайдер, то Россия даже при всех ограничениях и недопусках заняла бы 15-е место в неофициальном зачёте – между сборными Венгрии и Испании.

Экс-россиянин принес золото Бахрейну и обратился к Дагестану

Жаль, что мы можем делать эти подсчёты лишь в теории.