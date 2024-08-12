В Париже официально закрыли Олимпийские игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Под олимпийский гимн торжественно опустили олимпийский флаг. Он был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, где Игры пройдут в 2028 году. Также был потушен огонь Олимпиады.

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Российские спортсмены пропустили церемонию закрытия. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Церемония закрытия стартовала в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс».