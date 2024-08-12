Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии закрытия летних Олимпийских игр на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

© nsn.fm

Мероприятие состоялось накануне. Французский президент появился на церемонии, чтобы выступить с заключительной речью. Когда Макрон вышел на подиум, на стадионе раздался недовольный гул и свист. Из-за реакции зрителей политик не сразу смог произнести речь.

Названо место сборной России в медальном зачете Игр с учетом наград экс-россиян

Олимпиада в Париже проходила 26 июля-11 августа. Медальный зачет выиграла сборная США с 127 медалями (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзы), за ней следуют команды Китая (91 медаль, в том числе 40 золотых) и Японии (45 медалей, 20 из них — золотые). Спортсмены из России выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе и завоевали лишь одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали обладательницами серебра в парном разряде, напоминает Ura.ru.