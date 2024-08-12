Какими рекордами запомнятся Олимпийские игры в Париже

На завершившейся в Париже Олимпиаде было установлено 32 мировых и 125 олимпийских рекордов. Расскажем о самых ярких достижениях.

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Сын превзошел рекорд отца

На соревнованиях по метанию диска мировой рекорд установлен не был. Но произошло уникальное событие. 21-летний литовец Миколас Алекна побил олимпийский рекорд своего отца Виргилиюса.

На Играх 2004 года в Афинах Алекна-старший установил результат 69,89 м. Спустя 20 лет его сын во второй попытке показал результат 69,97 метра, превзойдя олимпийский рекорд. Увы, Миколас Алекна стал лишь вторым, а "семейный рекорд" перебил Роже Стона из Ямайки.

6,25 м от Дюплантиса

Самым ярким событием стало очередное достижение шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса. "Летающий швед" уже гарантировав себе олимпийское золото в последней третьей попытке смог преодолеть высоту 6,25 м, обновив на 1 см свой же мировой рекорд, установленный в апреле.

Выложился на все сто

Воду в олимпийском бассейне поначалу называли медленной. Пока ситуацию не исправил китайский пловец Пань Чжаньлэ. Топовую стометровку кролем он преодолел за 46,40 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ему же и был установлен в феврале на чемпионате мира в Дохе (46,80 секунды). До пьедестала доплыли чемпион Рио-2016 на этой дистанции австралиец Кайл Чалмерс (47,48) и экс-рекордсмен из Румынии Давид Попович (47,49). Как мы видим, никто из них даже не приблизился к тому, чтобы выплыть из 47 секунд.

Между тем у Пань Чжаньлэ остались силы и на эстафету - комбинированную 4х100 м. Свой заключительный этап кролем он проплыл за 45,92 секунды. Это лучшее время на 100 метров вольным стилем в истории эстафетного плавания. До этого лидером был американец Джейсон Лезак - 46,06 в 2008 году. Естественно, официально признаются только результаты на стартовых этапах эстафеты, как это было с китайцем на ЧМ-2024.

Стремительная Маклафлин-Леврон

Американка Сидни Маклафлин-Леврон установила новое высшее достижение в беге на 400 м с барьерами. В Париже она преодолела дистанцию за 50,37 секунды. С 2022-го года она улучшила свой же результат более чем на секунду. Стоит ожидать, что скоро она и вовсе сумеет выбежать из 50 секунд.

10-я Олимпиада Салуквадзе

Выступающая за Грузию в стрельбе из пневматического пистолета 55-летняя Нино Салуквадзе вошла в историю. Она приняла участие в десятых Олимпийских играх, повторив рекорд канадского конника Иана Миллара.

Спортсменка дебютировала на Олимпиаде-1988 в составе сборной СССР и тогда завоевала золотую медаль. С тех пор Салуквадзе не пропустила ни одной Олимпиады, добавив в свою коллекцию еще серебро и бронзу. В Париже ей не удалось попасть в число призеров. Но кто знает, может быть, она сумеет замахнуться на новый рекорд и пройдет отбор на Игры-2028?

Возраст - не помеха

В турнире по настольному теннису на Олимпиаде в Париже приняла участие представляющая Люксембург Ни Сялянь. Эта спортсменка на Играх-2020 в Токио стала самой возрастной в истории участницей соревнований по этому виду спорта. Тогда ей было 58.

В Париже Ни Сялянь выступила уже в 61 год и сумела пройти во второй круг соревнований, где проиграла будущей финалистке турнира из Китая.

Пятикратный Лопес

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес на Олимпиаде в Париже установил уникальное достижение. Он стал первым в истории борцом, сумевшим завоевать пять золотых медалей на пяти Олимпиадах подряд. Ранее он побеждал на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Маршан выиграл больше всех

Героем Олимпиады в Париже стал 22-летний французский пловец Леон Маршан, завоевавший четыре золотых и одну бронзовую медали - больше всех остальных участников Игр.

Увы, он не сумел превзойти ни одного высшего достижения на домашних Играх, но лишил олимпийского рекорда легендарного американца Майкла Фелпса. Это произошло в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.

С рекордом, но без золота

Американец Сэм Уотсон установил новый мировой рекорд в скалолазании, преодолев дистанцию за 4,74 секунды. Но при этом олимпийским чемпионом он не стал. Свой выдающийся результат он показал в малом финале и завоевал бронзу.

А вот у женщин победу одержала Александра Мирослав. Она дважды за день обновила свой же мировой рекорд.

Сила есть

Золотая медаль 20-летнего болгарского штангиста Карлоса Насара получилась по-настоящему тяжелой. Насар победил в весовой категории до 89 кг и установил мировой и олимпийский рекорды в толчке (224 кг) и по сумме классического двоеборья - 404 кг (180+224). Соперники поднять такие веса не смогли даже близко. Сравните: колумбиец Йейсон Лопес занял второе место с результатом 390 кг, а итальянец Антонио Пиццолато стал третьим с 384 кг.

Символично, что Насар родился в Париже в семье отца-ливанца и матери-болгарки и здесь же впервые стал олимпийским чемпионом.

Бег - это свобода

Во время торжественного закрытия Олимпиады на ее главной арене "Стад де Франс" прошла последняя церемония награждения. Свое золото за победу в марафоне получила Сифан Хассан из Нидерландов. Она прошла долгий путь от беженки из Эфиопии в 15 лет до трехкратной олимпийской чемпионки в 31. В Париже Хасан пробежала 42 км 125 м с олимпийским рекордом - 2:22.55, как будто на спринтерском финише обойдя Тигист Ассефу из Эфиопии (2:22.58).

Хассан к тому же - первая спортсменка в истории, которая брала медали Игр на четырех стайерских дистанциях - 1500, 5000, 10000 и марафон.