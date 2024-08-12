Олимпийский чемпион по прыжкам в воду объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дэйли объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Би‑би‑си.

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Дэйли завоевал серебро в паре с Ноа Уильямсом в синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди мужчин на Олимпиаде‑2024 в Париже.

— Всегда тяжело прощаться со своим видом спорта. Много всего нужно осмыслить, но я думаю, что сейчас самое время [завершить карьеру], — сказал Дэйли.

Дэйли дебютировал на Олимпийских играх 2008 года в возрасте 14 лет. Британец завоевал золото и бронзу на Играх‑2020, также стал третьим на Олимпиадах в Лондоне и Рио‑де‑Жанейро. Он является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.