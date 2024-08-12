Президент Федерации дзюдо отреагировал на появление российского судьи на ОИ-2024

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик признался, что был удивлен появлению российского судьи Евгения Рахлина на Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Узнал об этом из интернета после начала Олимпиады. Честно говоря, был удивлен. Тем более он является председателем совета по юношескому дзюдо в федерации Санкт-Петербурга. Еще сильнее я удивился тому, что на сайте Федерации дзюдо Санкт-Петербурга были опубликованы слова поддержки его участия», — заявил Соловейчик.

Также он отметил, что Федерация потратила много ресурсов ради Игр, но показать принципиальную позицию — важнее.

«Медали имеют вес для спортсменов и для страны, но еще важнее растить сильных людей, настоящих патриотов», — добавил глава федерации.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.