Российский тренер заявила, что Олимпиада-2024 оставила гадкое впечатление

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что у нее осталось гадкое впечатление от Олимпиады-2024 в Париже. Слова наставницы приводит РИА Новости.

«Эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили — гендерность, грязная Сена. В целом гадкое впечатление. Хотя бы спортсмены боролись честно, а вот то, что происходило вокруг... В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались», — заявила Покровская.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.