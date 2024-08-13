17-летняя российская велосипедистка погибла после ДТП с грузовиком

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) на своем официальном сайте выразила соболезнования 17-летней велогонщицы Дарины Самойлович, которая скончалась 13 августа после ДТП с грузовиком.

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Инцидент произошел 12 августа — КАМАЗ въехал в колонну велосипедистов в ходе тренировочного заезда. Среди пострадавших восьмерых человек двое оказались в тяжелом состоянии, одной из которых оказалась Дарина Самойлович.

«ФВСР выражает соболезнования... Большая трагедия и утрата. В результате дорожно‑транспортного происшествия погибла победительница и призер республиканских и всероссийских соревнований Дарина Самойлович. Мы выражаем соболезнования родным, близким и друзьям спортсменки и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Скорбим вместе с вами», — говорится в тексте.

Самойлович в 2022 году стала победительницей всероссийских соревнований по велокроссу, а год спустя выиграла две серебряных награды — в велокроссе и кантри-кроссе.