Российский каноист рассказал о пересечениях с украинцами на Олимпиаде-2024

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал об общении с украинскими гребцами на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Коровашков отметил, что он несколько раз пересекался с украинскими спортсменами.

«Глаза в пол — что они, что мы, — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — объяснил он.

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы.