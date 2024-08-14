Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия ОИ

Итальянский пловец олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.

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«Вечером на церемонии закрытия я сломал локоть. Правда, не во время шествия с флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь в строй», — написал Пальтриньери в своём аккаунте в социальных сетях.

29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали в плавании вольным стилем — серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м. Итальянец также является олимпийским чемпионом 2016 года в плавании вольным стилем на дистанции 1500 м, на Играх в Токио-2020 на его счету бронза в плавании на открытой воде.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.