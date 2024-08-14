На Паралимпиаде в Париже впервые примет участие спортсмен-трансгендер

На Паралимпиаде в Париже впервые выступит спортсмен-трансгендер. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что речь идет о 50-летней бегунье из Италии Валентине Петрилло, которая примет участие в беге на дистанциях 200 и 400 метров в категории людей с проблемами со зрением. Таким образом, она станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

При этом ранее спортсменка уже участвовала в Чемпионате мира, в котором завоевала две бронзовые медали. Кроме того, Петрилло также имеет 11 национальных титулов в мужской категории.

Ранее стало известно, что Паралимпийские игры в Париже будут транслировать на российском телевидении.