Стало известно, сколько российских спортсменов выступят на Паралимпиаде

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс рассказал о том, сколько спортсменов из России выступят на Паралимпиаде в Париже.

По словам Спенса, всего на Паралимпийских игра выступят 90 спортсменов из России. Все они будут выступать в нейтральном статусе.

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — заявил он.

Ранее стало известно, что Паралимпийские игры в Париже будут транслироваться на телеканалы в России.