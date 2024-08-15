Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры россиянах

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры-2024 российских спортсменах. Lenta.ru

Губерниев выразил уверенность в том, что не поехавшие в Париж отечественные атлеты сейчас кусают локти. «Не все готовы в этом признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры. Жалеют почти все пловцы — это я знаю точно», — отметил он. Журналист подчеркнул, что принявшие участие в Олимпиаде россияне прошли огромный путь. «Меня учили, что быть финалистом Олимпиады — гордо, быть призером — очень круто, а стать олимпийским чемпионом — вписать свое имя в историю спорта на века», — добавил Губерниев. Sports.ru

На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде. Газета.Ru