Международная федерация каноэ вернула россиянке Исхаковой нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) вернула генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой нейтральный статус. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Исхакова получила нейтральный статус от Международной федерации каноэ незадолго до старта квалификационного предолимпийского турнира, который проходил с 8 по 9 мая в Венгрии, куда она поехала как руководитель делегации (team leader). Спустя несколько дней комиссия ICF без объяснения причин лишила россиянку нейтрального статуса.

По состоянию на 16 августа кроме Исхаковой возможность быть аккредитованными на международные старты имеют более 10 российских специалистов и тренеров по гребле на байдарках и каноэ, включая Александра Абрамянца, Юрия Худобу, Александра Лысова, Анну Панферову, Юрия Постылякова, Ирину Самойлову, Александра Самохотского, Кирилла Шамшурина, Сергея Силенкова, Анатолия Тищенко и Александра Жданова. Главный тренер сборной России Александр Костоглод в настоящее время не обладает нейтральным статусом.

Ранее Исхакова получила нейтральный статус от Международного олимпийского комитета и была аккредитована на Игры-2024 в Париже. В конце апреля 2023 года ICF приняла решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. Все претенденты на нейтральный статус при подаче документов должны подписать декларации.

С 23 по 25 августа в Самарканде (Узбекистан) пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.