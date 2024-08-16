Двукратная чемпионка ОИ раскритиковала участвовавших в Играх-2024 россиян

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова раскритиковала россиян, участвовавших в летних Играх 2024 года в Париже. Lenta.ru

Иванова отметила, что не сможет назвать имен этих спортсменов. «Никаких имен, школ, чести в хорошем русском масштабном смысле они не получат. Не надо склоняться. Не надо позволять нас вести как‑то и давать нам возможность пролезть или нет на Игры», — заявила Иванова. Матч ТВ

Игры в Париже завершились 11 августа. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде. Газета.Ru