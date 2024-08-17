Роднина высказалась об участии россиян в Олимпиаде-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об участии россиян в Олимпийских играх-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета. А новая метла всегда метет по-новому. В этой ситуации нам остается только подождать», — заявила Роднина.

Она отметила, что надеяться на хорошее отношение к России и выступление сборной на Играх в полном составе не стоит.

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Также Роднина поделилась мнением о том, как стоит готовиться к Олимпиаде.

«Мне мой тренер всегда говорил: даже если ты на голову сильнее, никто тебе ничего не даст. Потому что ты советская спортсменка. Только когда ты сильнее на две головы, тогда с тобой будут считаться», — рассказала она.

На Олимпийских играх-2024 выступило 15 российских спортсменов. Они соревновались под нейтральным флагом. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.