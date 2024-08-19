За что легкоатлеты на чемпионате России получили миллионы

Квалификационный норматив на Олимпиаду выполнили всего пять спортсменов.

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В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике, на котором участники могли заработать дополнительный бонус в 1 млн рублей за показанные результаты. Миллион в итоге заработали семь спортсменов, а квалификационный норматив для попадания на Олимпийские игры выполнили только пятеро. Так что же получается, они нули на мировом уровне?

Всероссийская федерация лёгкой атлетики перед стартом ЧР-2024 объявила, что будет премировать спортсменов, которые выполнят квалификационный олимпийский норматив, в ходьбе на неолимпийской дистанции в 10 000 м установят рекорд России, а в многоборье наберут определённую сумму баллов.

Что по итогу? В ходьбе – и тут вряд ли можно удивляться – представители Мордовии установили два рекорда России и заработали по 1 млн рублей. Эльвира Хасанова побила свой же рекорд, а Сергей Широбоков снёс достижение Василия Мизинова, обыграв его в очной борьбе.

В десятиборье и семиборье – без сенсаций и крутых результатов.

Во всех остальных дисциплинах – пять нормативов: Полина Ткалич – в беге на 400 м, Полина Кнороз – в прыжках с шестом, Валерий Пронкин – в метании молота, Мария Кочанова – в прыжках в высоту, Екатерина Ивонина – в стипльчезе.

Норматив – это необходимое условие только лишь для попадания на соревнования. К сожалению, с теми результатами, которые были показаны в Екатеринбурге, на медаль в Париже могла бы претендовать только Кочанова.

Наша лёгкая атлетика почти 10 лет живёт в режиме отстранения от соревнований. Если в 2015 году тренерский штаб сборной оставлял за бортом чемпионата мира тех, у кого был норматив, но кто оказывался четвёртым, пятым, шестым лишним на российском уровне, то сейчас не наберётся даже десятка человек, чтобы на крупный турнир отправить.

Даже если предположить, что оправятся от травм Кристина Макаренко и Мария Ласицкене, что ходоки и на дистанциях чемпионата мира и Олимпиады выполнят нормативы, что Светлана Аплачкина скинет со своего результата уже не 0,21, а 1,21 секунды (нормативы к ЧМ-2025 в Токио ужесточили), что Данил Лысенко прыгнет в высоту на нужные 2,33 м, всё равно наберётся не более полутора десятков при отсутствии санкций. Если раньше миллионы платили за результаты на мировом уровне, то теперь – только за то, чтобы на этом уровне просто выступить.

Но значит ли это, что наши легкоатлеты – нули на мировом уровне, как было сказано год назад нашему лучшему стайеру Владимиру Никитину, который на всех дистанциях бежит в одиночку, потому что нет конкурентов?

Нет, конечно. Просто оценивать результаты тоже можно будет не сразу после возвращения, а хотя бы через два-три года. Можно просто посмотреть, сколько личных рекордов было установлено на Олимпиаде – пусть это были не медальные результаты, но спортсмены в очном споре с сильнейшими вытаскивали из себя то, что раньше не показывали. И вот это очень важно – возможность соревноваться с лучшими в мире. У наших легкоатлетов её пока нет.

Спасибо им за то, что в таких условиях они выдают классные выступления с безумными развязками.