Стали известны победительницы второго этапа Российского тура дзюдо

Второй этап Российского тура дзюдо среди юниорок до 23 лет прошел в Санкт-Петербурге. Соревнования состоялись в воскресенье.

На этапе были разыграны семь комплектов медалей. Победительницами стали Марина Воробьева (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Ксения Галицкая (до 57 кг), Кристина Лепешкова (до 63 кг), Алина Кугаева (до 70 кг), Кристина Коновалова (до 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).

Победительницы получат по 100 000 рублей. Первый этап Российского тура дзюдо прошел 14 марта в Казани. Третий этап состоится 7 декабря в Екатеринбурге.