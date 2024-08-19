Глава ПКР о россиянах на Паралимпиаде: «Из 90 спортсменов по четырем нет окончательной ясности. Какие-то вопросы возникли»
Участие 4 российских паралимпийцев в Играх в Париже остается под вопросом.
Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Сейчас общая цифра делегации 153 человека, 90 спортсменов, два ведущих. Из 90 по четырем нет окончательной ясности. Какие-то вопросы возникли», – заявил Рожков.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на соревнованиях выступят 90 россиян в нейтральном статусе.
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