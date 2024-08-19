Участие 4 российских паралимпийцев в Играх в Париже остается под вопросом.

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Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Сейчас общая цифра делегации 153 человека, 90 спортсменов, два ведущих. Из 90 по четырем нет окончательной ясности. Какие-то вопросы возникли», – заявил Рожков.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на соревнованиях выступят 90 россиян в нейтральном статусе.