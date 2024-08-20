Сборная России отправилась на Паралимпийские игры

Сборная России отправилась в Париж на Паралимпийские игры-2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».

На мероприятии присутствует президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Сообщается, что 20 августа вылетает первая группа, состоящая из 41 спортсмена.

Ранее Рожков заявил, что продолжается работа с оргкомитетом Международного паралимпийского комитета (IPC) по допуску четырех россиян на Паралимпиаду.

«Всего в Париж должны поехать 90 спортсменов. Не до конца решен вопрос с четырьмя — есть определенные вопросы со стороны IPC. Продолжаем вести борьбу за них», — заявил глава ПКР.

6 марта IPC опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.