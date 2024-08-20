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Сборная России отправилась на Паралимпийские игры

Сборная России отправилась в Париж на Паралимпийские игры-2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сборная России отправилась на Паралимпийские игры
© РИА Новости

На мероприятии присутствует президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Сообщается, что 20 августа вылетает первая группа, состоящая из 41 спортсмена.

Ранее Рожков заявил, что продолжается работа с оргкомитетом Международного паралимпийского комитета (IPC) по допуску четырех россиян на Паралимпиаду.

«Всего в Париж должны поехать 90 спортсменов. Не до конца решен вопрос с четырьмя — есть определенные вопросы со стороны IPC. Продолжаем вести борьбу за них», — заявил глава ПКР.

6 марта IPC опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

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Павел Рожков
СБОРНАЯ РОССИИ