Российскому каноисту Петрову вернули золото ЧМ после апелляции

Перевернувшемуся на финише заезда на 500 м российскому каноисту Захару Петрову вернули золото после поданного протеста.

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В воскресенье Петров финишировал первым на дистанции 500 м на проходящем в Самарканде чемпионате мира, но затем его лодка перевернулась и россиянин упал в воду. Это стало поводом для дисквалификации.

Но российская сторона подала протест на это решение, который был удовлетворен. Петрова вернули на первое место в итоговой классификации, и он завоевал звание чемпиона мира.

Также российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, стали чемпионами мира в соревнованиях смешанных команд каноэ‑четверок на дистанции 500 метров. В финальном заезде София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль опередили конкурентов.

Для Петрова это уже третье золото на этом чемпионате мира.