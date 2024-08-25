Четыре страны подали протест на решение вернуть золото ЧМ Петрову

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова заявила «Матч ТВ», что после протеста четырех стран каноиста Захара Петрова вновь лишили первого места в соревновании каноэ‑одиночек на 500 метров на чемпионате мира в Узбекистане, однако российская сторона снова подала протест.

Петров в воскресенье принял участие в финальном заезде на 500 метров на чемпионате мира в Узбекистане. Нос каноэ россиянина первым пересек финишную линию, но лодка перевернулась, и спортсмен выпал из нее. В официальном протоколе было указано, что Петров не финишировал. Российская сторона подала протест, примерно через два часа после финала результаты были пересмотрены, Петрова вернули на первое место. Однако через некоторое время в протоколе снова указали, что Петров не финишировал.

— Сначала нам удалось вернуть золото. Сперва решение было, что он перевернулся до финишной линии, мы на это подали протест в комитет соревнований. Они его не удовлетворили на основании правил. Мы имели право подать далее протест к жюри на решение комитета, мы подали. Жюри удовлетворило наш запрос, результаты поменяли, Захар стал первым. После этого четыре страны еще раз написали протест на решение жюри… Но на основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято. Сейчас мы уже подали протест на это… Я им говорю: «Вы нарушаете собственные правила». Мы попросили объяснить, на основании какого правила ICF меняется решение жюри. Думаю, сейчас уже решение примут не в нашу пользу, скорее всего… Они думают, что мы вряд ли пойдем в CAS, но я их предупредила, что мы оставляем за собой такое право. Все‑таки они нарушают свои правила. Пока не знаем, точно ли пойдем в CAS. Пока решаем вопросы здесь, а потом будем думать, но мы имеем на это право, — сказала Исхакова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде завершится 25 августа. Россияне и белорусы допущены на этот турнир в нейтральном статусе.