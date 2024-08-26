Кочанова: российские легкоатлеты не могут себе позволить машину и квартиру

Легкоатлетка Мария Кочанова, одержавшая победу в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге, пожаловалась на скромные гонорары в данном виде спорта.

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– Деньги, конечно, не главное, но они очень важны. Потому что официальная зарплата у меня совсем невысокая. Съёмная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что её не хватает.

– То есть ты получаешь тысяч сто?

– Даже чуть меньше, в общей сложности тысяч 80–90. Пока нормально, но я понимаю, что, если ничего не изменится, в будущем придётся крутиться в других сферах.

Мы же молодые, нам многого хочется. Например, моей машине 18 лет, досталась от родственников. А возможности купить новую до сих пор не было. Прошлогодние призовые даже задуматься о таком не позволяли. Максимум был – 300 тысяч рублей за победу в финале серии.

– Ну, на миллион тоже новую машину не купишь.

– Но это уже хоть что-то. Потому что сейчас многие ребята вынуждены подрабатывать или даже завершать карьеру, чтобы позволить себе квартиру, машину, хороший отпуск и так далее, – сказала Кочанова.

Напомним, также в этом месяце 22-летняя Кочанова победила в международных соревнованиях по лёгкой атлетике в Златоусте (Челябинская область).