Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбку на фото во время ОИ-2024

Игроки в настольный теннис из КНДР оказались под угрозой наказания со стороны властей за фотографию, сделанную во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом пишет издание Daily NK.

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По информации СМИ, партийные чиновники осудили Ли Джон Сик и Ким Кым Ён, которые улыбались, фотографируясь со спортсменами из Южной Кореи. Против атлетов проводится трехэтапная идеологическая проверка. Она началась 15 августа, когда атлеты вернулись домой, и продлится месяц.

31 июля призеры Олимпийских игр — 2024 в Париже по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместную фотографию после завоевания медалей. На кадре запечатлено, как спортсмены смотрят в камеру телефона одного из теннисистов и улыбаются.

Китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте. В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Сборная КНДР выиграла первую медаль на Играх в Париже. При этом Игры-2020 в Токио северокорейские спортсмены пропустили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.