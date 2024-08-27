Российский паралимпиец Вдовин о жизни в криминальном районе Сан‑Дени: «У нас везде охранники стоят»

Легкоатлет из команды российских паралимпийцев Андрей Вдовин рассказал «Матч ТВ» о том, в каких условиях делегация живет в парижском районе Сан‑Дени. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. — Какие впечатления первых дней от Парижа? — Всё замечательно и супер. Даже не на что жаловаться. Я читал, кто‑то ругается на кровати в олимпийской деревне. Но я в целом всем доволен. Да, кровати картонные, а матрасы сделаны из пластика. Но мы эти кровати разбирали, они состоят из трех частей. Никакого дискомфорта нет. Если даже сравнивать с Токио‑2020, то у нас номер лучше. — Почему? — У нас номер в Японии был с форточкой в проходной двор. А здесь у нас панорамное окно с видом на улицу. — Но ведь деревня спортсменов расположена в криминальном районе Сан‑Дени. — Мы этого не чувствуем. И у нас везде охранники стоят. За первые два дня я исследовал весь Париж. Нас спокойно выпускают из деревни. Мы посмотрели Эйфелеву башню, Собор Парижской Богоматери, и к Лувру сходили, и пешком везде прошли, тем более некоторые станции метро были закрыты. Представляете, за тот день я нашагал 25 км. У меня шагометр просто заклинил. Я хоть и спортсмен, но даже для меня это много. Но я специально в первые дни всё посмотрел, чтобы потом никто не нагнетал, что надо готовиться и настраиваться. До первого старта еще три дня, а я уже многое посмотрел, — сказал Вдовин «Матч ТВ». В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.