Названо количество проданных на Паралимпиаду‑2024 билетов

Более двух миллионов билетов продано на соревнования на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает пресс‑служба организаторов турнира.

Паралимпиада в столице Франции пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Отмечается, что миллион билетов был реализован за один месяц, при этом 92% покупателей проживают во Франции.

Церемония открытия Паралимпийских игр начнется в среду в 21:00 мск.

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.