Российская спортсменка рассказала об удивившей ее на Паралимпиаде вещи

Российская пловчиха Александра Зяблицева назвала вещь, которая удивила ее на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она отметила, что никогда не видела такого количества болельщиков.

«В Токио были пустые трибуны, на чемпионате Европы были только наши же сокомандники, а тут люди пришли посмотреть на нас. Прикольно. Это заряжает!» — заявила Зяблицева.

29 августа спортсменка не смогла отобраться в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Она выступает в классе S13 (атлеты с проблемами со зрением).

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.