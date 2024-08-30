Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

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Россиянин взял серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5, украинец завоевал бронзу. Победу одержал итальянец Франческо Боччардо.

Во время награждения было сделано традиционное совместное фото. На нем Пульвер находился рядом с представителем Италии, а Комаров расположился от них на некотором расстоянии.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.